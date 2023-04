Emanuela Orlandi, le accuse a papa Wojtyla sono un caso: Sgrò non fa nomi (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla tragedia della sparizione di Emanuela Orlandi s’innesta un nuovo caso mediatico e giudiziario. Dopo l’interrogatorio fiume di 8 ore davanti al promotore di giustizia del Vaticano, il 14 aprile, Pietro Orlandi aveva fatto affermazioni ai cronisti su San Giovani Paolo II, dando adito a sospetti che potesse essere coinvolto nella vicenda della sorella. Il promotore Alessandro Diddi ha convocato la sua legale, Laura Sgrò, chiedendole un chiarimento su tali velate accuse e i nomi delle fonti ma la legale ha opposto il segreto professionale (come è per altro pienamente nel suo diritto). Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, con l’avvocato Laura Sgrò. Foto Ansa/Riccardo AntimianiQuesto fatto ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla tragedia della sparizione dis’innesta un nuovomediatico e giudiziario. Dopo l’interrogatorio fiume di 8 ore davanti al promotore di giustizia del Vaticano, il 14 aprile, Pietroaveva fatto affermazioni ai cronisti su San Giovani Paolo II, dando adito a sospetti che potesse essere coinvolto nella vicenda della sorella. Il promotore Alessandro Diddi ha convocato la sua legale, Laura, chiedendole un chiarimento su tali velatee idelle fonti ma la legale ha opposto il segreto professionale (come è per altro pienamente nel suo diritto). Pietro, fratello di, con l’avvocato Laura. Foto Ansa/Riccardo AntimianiQuesto fatto ...

