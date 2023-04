Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e l’audio su Papa Woityla: ”Le mie parole strumentalizzate” (Di sabato 15 aprile 2023) Caso Emanuela Orlandi. Sulle ultime dichiarazioni fatte da Pietro Orlandi, lui stesso ha voluto fare dei chiarimenti, affinché le sue parole non venissero ulteriormente sovra-interpretate: “Le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornale e per infangare e questo mi dispiace. Non ho mai accusato direttamente Giovanni Paolo II di pedofilia e sfido chiunque a dire il contrario” – lo ha detto durante un’intervista rilasciata ieri sera alla trasmissione Quarto Grado. Emanuela Orlandi, il fratello Pietro parlerà con il Vaticano: ”È la prima volta che siamo stati convocati” Pietro Orlandi a Quarto Grado: ”Le mie parole sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Caso. Sulle ultime dichiarazioni fatte da, lui stesso ha voluto fare dei chiarimenti, affinché le suenon venissero ulteriormente sovra-interpretate: “Le miesono stateper fare titoli di giornale e per infangare e questo mi dispiace. Non ho mai accusato direttamente Giovanni Paolo II di pedofilia e sfido chiunque a dire il contrario” – lo ha detto durante un’intervista rilasciata ieri sera alla trasmissione Quarto Grado., ilparlerà con il Vaticano: ”È la prima volta che siamo stati convocati”a Quarto Grado: ”Le miesono state ...

