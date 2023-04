Elon Musk alla conquista di Marte, tutto pronto per il lancio del razzo Starship (Di sabato 15 aprile 2023) , che potrebbe diventare il razzo dei record È tutto pronto presso la postazione di lancio presso la Starbase nel sud del Texas per il lancio del super razzo Starship di SpaceX. Destinazione: Marte. La Federal aviation administration statunitense ha anche rilasciato la licenza di lancio per quello che viene considerato il razzo più imponente della storia ed è firmato Elon Musk. Il razzo è stato assemblato presso la sua base lancio e tutto fa pensare che esso sarà inviato alla volta del pianeta rosso molto presto. Elon Musk ha accennato all’ipotesi di una partenza a giorni e la velocità ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023) , che potrebbe diventare ildei record Èpresso la postazione dipresso la Starbase nel sud del Texas per ildel superdi SpaceX. Destinazione:. La Federal aviation administration statunitense ha anche rilasciato la licenza diper quello che viene considerato ilpiù imponente della storia ed è firmato. Ilè stato assemblato presso la sua basefa pensare che esso sarà inviatovolta del pianeta rosso molto presto.ha accennato all’ipotesi di una partenza a giorni e la velocità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #Musk porta la finanza su #Twitter Accordo Twitter-eToro per offrire agli utenti servizi di trading e cripto. Il… - lorepregliasco : Secondo il Financial Times Elon Musk vuole lanciare una startup di intelligenza artificiale per fare concorrenza a… - Agenzia_Ansa : 'L'Italia sta scomparendo': lo scrive Elon Musk rispondendo su Twitter a un messaggio di un utente che aveva ricord… - Specialcla : Quindi al momento è ancora tutto come prima. “Elon Musk chiacchierone, quanta fantasia che hai…” #Spuntablu - ringetto65 : RT @CastellinoLuigi: Elon Musk ha comprato Twitter per poi metterlo dentro un cassetto,così come fanno gli industriali che comprano un brev… -