un paio di settimane fa proprio per la causa all'Alta Corte di Londra contro il Daily Mail in cui il principe è in compagnia di altre celebrity britanniche (da Sir Elton John a Sadie Frost, ex moglie di Jude Law, Doreen Lawrence, ex membro del Parlamento britannico e David Furnish, marito di Elton John).

Elizabeth Hurley lascia i fan a bocca aperta con una foto hot in bikini Movieplayer

Elizabeth Hurley ha fatto pubblicità alla sua linea di costumi da bagno lasciando i fan senza parole con la sua ultima foto in bikini.