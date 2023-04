Eliminato Amici 22, anticipazioni video e spoiler: chi è uscito, ballottaggio finale del 15 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici 22: chi sarà Eliminato? Come ben sapete l’appuntamento è stato registrato nella giornata di giovedì, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv e gli spoiler video in apertura e chiusura. Serale Amici 22, anticipazioni quinta puntata: ecco chi è stato Eliminato Federica e Ramon al ballottaggio finale.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 aprile 2023) Sabato 152023 andrà in onda la quinta puntata del serale di22: chi sarà? Come ben sapete l’appuntamento è stato registrato nella giornata di giovedì, eccovi ledall’informatissimo account Twitter di Gossiptv e gliin apertura e chiusura. Serale22,quinta puntata: ecco chi è statoFederica e Ramon al.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

