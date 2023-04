Elezioni, presentazione ufficiale della lista ‘Ceppaloni Domani’ (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata ufficialmente, questa mattina, da Giuseppe Morone e Alfredo Manganiello, presso gli uffici del Comune di Ceppaloni, la lista ‘Ceppaloni Domani’, con Claudio Cataudo Sindaco. “Siamo felicissimi di poter iniziare questa campagna elettorale, ci separa un mese esatto dallo spoglio delle schede”, dichiarano in coro i candidati al Consiglio comunale. “Ci sentiamo di ringraziare già – proseguono – tutte le persone che ci hanno dimostrato la loro vicinanza ed hanno riposto in noi la fiducia per il futuro di Ceppaloni”. “Siamo convinti della forza delle nostre idee, sappiamo di poter dire e fare tanto per queste persone, soprattutto per i giovani che ogni giorno sono costretti ad andare lontano dagli affetti della propria terra”, proseguono i candidati di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata ufficialmente, questa mattina, da Giuseppe Morone e Alfredo Manganiello, presso gli uffici del Comune di Ceppaloni, la, con Claudio Cataudo Sindaco. “Siamo felicissimi di poter iniziare questa campagna elettorale, ci separa un mese esatto dallo spoglio delle schede”, dichiarano in coro i candidati al Consiglio comunale. “Ci sentiamo di ringraziare già – proseguono – tutte le persone che ci hanno dimostrato la loro vicinanza ed hanno riposto in noi la fiducia per il futuro di Ceppaloni”. “Siamo convintiforza delle nostre idee, sappiamo di poter dire e fare tanto per queste persone, soprattutto per i giovani che ogni giorno sono costretti ad andare lontano dagli affettipropria terra”, proseguono i candidati di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : Maddaloni – È scaduto alle 12.00 il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 14… - IMoresi : RT @ManfrediPotenti: ??PISA - #PRESENTAZIONE #LISTA LEGA #ELEZIONI #AMMINISTRATIVE 14 e 15 Maggio 2023 Presente all' annuncio della grande… - badkiki1 : RT @ManfrediPotenti: ??PISA - #PRESENTAZIONE #LISTA LEGA #ELEZIONI #AMMINISTRATIVE 14 e 15 Maggio 2023 Presente all' annuncio della grande… - MariellaMio : RT @ManfrediPotenti: ??PISA - #PRESENTAZIONE #LISTA LEGA #ELEZIONI #AMMINISTRATIVE 14 e 15 Maggio 2023 Presente all' annuncio della grande… - gatta_pantera : RT @ManfrediPotenti: ??PISA - #PRESENTAZIONE #LISTA LEGA #ELEZIONI #AMMINISTRATIVE 14 e 15 Maggio 2023 Presente all' annuncio della grande… -