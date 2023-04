Elezioni Pomigliano: Nessuna condizione per presentare simbolo Pd (Di sabato 15 aprile 2023) Elezioni Pomigliano, alle amministrative del 14 e 15 maggio non sarà presente la lista del Partito Democratico lo annunciato Misiano e Annunziata Per le Elezioni Comunali a Pomigliano d’Arco, Misiano e Annunziata annunciano l’assenza della lista del PD. Ne danno notizia in una comunicazione inviata in redazione. “Non esistono le condizioni per un progetto serio e di prospettiva del centrosinistra in grado di dare una speranza e un futuro a Pomigliano d’Arco e per questo abbiamo deciso di non presentare la lista del Partito Democratico alle prossime Elezioni comunali”. Così Antonio Misiani, commissario regionale e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD “Il ritiro del Movimento Cinque Stelle e il sostanziale dissolvimento del cantiere del ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 15 aprile 2023), alle amministrative del 14 e 15 maggio non sarà presente la lista del Partito Democratico lo annunciato Misiano e Annunziata Per leComunali ad’Arco, Misiano e Annunziata annunciano l’assenza della lista del PD. Ne danno notizia in una comunicazione inviata in redazione. “Non esistono le condizioni per un progetto serio e di prospettiva del centrosinistra in grado di dare una speranza e un futuro ad’Arco e per questo abbiamo deciso di nonla lista del Partito Democratico alle prossimecomunali”. Così Antonio Misiani, commissario regionale e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD “Il ritiro del Movimento Cinque Stelle e il sostanziale dissolvimento del cantiere del ...

