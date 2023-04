Elezioni Comunali Lazio 2023 | dove si vota e quando | le date

(Di sabato 15 aprile 2023) Lesono vicine. Quarantasette comuni della regioneandranno al voto quest’anno e quindi si preparano per il rinnovo dei consigli. Al voto piccoli e grandi comuni. Ecco tutti i dettagli sullee le città che sono pronte alla nuova tornata elettorale.Terracina, imbrattati di vernice rossa i manifesti elettorali di Fratelli d’ItaliasiLesi terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio in 47 comuni della regione. Il turno di ballottaggio sarà invece domenica 28 e lunedì 29 maggio. Saranno 12 i comuni in cui si voterà con ...

...stessi locali utilizzati dal comitato elettorale della lista Partecipiamo alle ultime". ... l'assessore alla Cultura di Castellanza Davide Tarlazzi e diversi consiglieri. Tra il ......all'Ufficio elettorale del Comune di Pisa delle liste in vista delle prossime... Di seguito le liste presentate in Comune che sono state regolarmente trasmesse dagli ufficialla ......all'Ufficio elettorale del Comune di Pisa delle liste in vista delle prossime... che sono state regolarmente trasmesse dagli ufficialla Commissione elettorale circondariale per il ...

E’ stata presentata, stamattina, la lista civica “Giungano Ora! Unione e Rinnovamento” guidata dalla candidata sindaco Sabrina Palumbo per le elezioni comunali di Giungano in programma il 14 e 15 ...A Pomigliano d'Arco i dem non hanno depositato alcuna lista per la tornata del 14 e 15 maggio, quando verrà eletto il nuovo sindaco ...