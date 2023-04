Elezioni a Pomezia, Giacomo Castro è il candidato sindaco della lista Valore Civico (Di sabato 15 aprile 2023) Pomezia – La Direzione della lista Valore Civico ha ratificato la scelta di correre da soli alle prossime Elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Pomezia, in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. “Sarà Giacomo Castro, presidente per undici anni dell’Associazione Latium Vetus APS, il candidato sindaco di Valore Civico. Una sfida ambiziosa quella di Valore Civico: Rilanciare Pomezia, dopo decenni di aspettative. Una sfida portata avanti da Valore Civico, fra le forze politiche più attive da mesi a Pomezia, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– La Direzioneha ratificato la scelta di correre da soli alle prossimeamministrative per il rinnovo dele del Consiglio comunale di, in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. “Sarà, presidente per undici anni dell’Associazione Latium Vetus APS, ildi. Una sfida ambiziosa quella di: Rilanciare, dopo decenni di aspettative. Una sfida portata avanti da, fra le forze politiche più attive da mesi a, ...

