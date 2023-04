Elezioni: 37 aspiranti sindaci per 17 Comuni tra candidati unici, liste civetta e civiche con la longa manus dei partiti (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle comunali del 14 e 15 maggio prossimi, nei 17 Comuni irpini chiamati alle urna, sono complessivamente 37 le liste depositate per altrettanti candidati sindaci e sei casi (Summonte, Lapio, San Potito Ultra, Marzano di Nola, Conza della Campania e Vallata) dove figura solo una compagine, dunque la sfida sarà il quorum. Per contro in due Comuni- Cairano e Rocca San Felice– tra i più piccoli non solo tra quelli chiamati alle urne, ma dei complessivi 118 irpini, le liste presentate sono ben cinque, anche se per la gran parte si tratta delle cosiddette civette. A Cairano, appena 275 anime, almeno tre delle cinque compagini sono composte da candidati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlla scadenza del termine ultimo per la presentazione dellein vista delle comunali del 14 e 15 maggio prossimi, nei 17irpini chiamati alle urna, sono complessivamente 37 ledepositate per altrettantie sei casi (Summonte, Lapio, San Potito Ultra, Marzano di Nola, Conza della Campania e Vallata) dove figura solo una compagine, dunque la sfida sarà il quorum. Per contro in due- Cairano e Rocca San Felice– tra i più piccoli non solo tra quelli chiamati alle urne, ma dei complessivi 118 irpini, lepresentate sono ben cinque, anche se per la gran parte si tratta delle cosiddette civette. A Cairano, appena 275 anime, almeno tre delle cinque compagini sono composte da...

