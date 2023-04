El Hijo del Vikingo difenderà l’AAA Mega Championship a Rampage, settimana prossima nuovamente di sabato (Di sabato 15 aprile 2023) L’AEW sposta nuovamente Rampage. settimana prossima, data la fortissima concorrenza dei playoff NBA, lo show secondario della federazione di Jacksonville migra nuovamente al sabato. E ci regalerà un match sicuramente degno di nota. Mega Championship della AAA in palio: Dralistico sfida El Hijo del Vikingo Tony Khan continua la collaborazione con la AAA: sarà infatti in palio il Mega Championship detenuto dal Hijo del Vikingo, che lo difenderà dall’assalto di Dralistico. Ricordiamo che il passaggio italiano del lunedì dovrebbe rimanere lo stesso, a meno di comunicazioni diverse in tal senso di Sky Italia, proprietaria dei ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 aprile 2023) L’AEW sposta, data la fortissima concorrenza dei playoff NBA, lo show secondario della federazione di Jacksonville migraal. E ci regalerà un match sicuramente degno di nota.della AAA in palio: Dralistico sfida EldelTony Khan continua la collaborazione con la AAA: sarà infatti in palio ildetenuto daldel, che lodall’assalto di Dralistico. Ricordiamo che il passaggio italiano del lunedì dovrebbe rimanere lo stesso, a meno di comunicazioni diverse in tal senso di Sky Italia, proprietaria dei ...

