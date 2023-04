(Di sabato 15 aprile 2023) Noor, centrocampista dell’, ha rilasciato un’vista al Matchday Programme (vedi QUI) di oggi in occasione di-Monza. DESCRIZIONE – Noor, centrocampista dell’, si è così descritta. «Come mi descriverei? Competitiva, testarda, umile. Credo fermamente nell’importanza del lavoro, c’è sempre qualcosa che si può migliorare attraverso l’allenamento». FRASE –ha poi aggiunto. «La frase che più mi è familiare? Noor, perché devi sempre trasformare tutto in una competizione?!». ARRIVO E MOMENTO PIÙ BELLO –sul suo arrivo all’e il suo momento più bello fino ad ora. «all’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Eckhoff: «Inter Women, l'arrivo è stato incredibile. L'esordio...» - - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Eckhoff: 'Roma grande squadra, sarà un bel banco di prova. Possiamo fare bene' - FcInterNewsit : Eckhoff: 'Roma grande squadra, sarà un bel banco di prova. Possiamo fare bene' - ParmeshSriv : RT @Inter_Women: Le parole di Noor Eckhoff ai microfoni di @Inter_TV ????? - InterClubIndia : RT @Inter_Women: Le parole di Noor Eckhoff ai microfoni di @Inter_TV ????? -

Patrizia PanicoFC: Durante, Sonstevold (66' Robustellini), Van der Gragt, Karchouni (66' Pandini), Polli, Chawinga, Merlo,(84' Marinelli), Alborghetti, Thogersen (84' Simonetti), ...Ammonite: Mihashi (I),(I), Van Der Gragt (I), Hammarlund (F). .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato suWomen PROVA L'APP DEI ...(3 - 5 - 2): 22 Durante; 17 Förds (9 Polli 67'), 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15(6 Santi 67'), 5 Karchouni (20 Simonetti 57'), 13 Merlo (14 ...

Eckhoff: «Inter Women, l’arrivo è stato incredibile. L’esordio…» Inter-News.it

Inter vs Roma femminile. Quando si gioca la partita dei playoff scudetto 2023. Pronostico, formazioni e come vederla gratis in Tv.La giocatrice dell’Inter Women Noor Eckhoff è intervenuta ai microfoni ufficiali nerazzurri: le sue dichiarazioni verso la Roma Noor Eckhoff ha presentato la partita contro la Roma Femminile: MOMENTO ...