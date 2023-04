“Ecco perché De Luca è un pericolo per la democrazia e il Pd non lo deve candidare”: a Napoli la presentazione del libro “Il Monarca” (Di sabato 15 aprile 2023) Il futuro del Pd campano dopo il commissariamento, il ‘Deluchismo’ e i primi passi della nuova segreteria nazionale. Questi i temi al centro del dibattito che si è tenuto al Caffè Gambrinus di Napoli in occasione della presentazione del libro “Il Monarca”. Nel salotto partenopeo si sono dati appuntamento alcuni degli autori del volume edito da Paper First. Un libro che racconta la Campania guidata da Vincenzo De Luca nell’ultimo decennio. “Il Deluchismo – spiega il saggista Isaia Sales – è la degenerazione della politica, cioè l’idea che si faccia politica a vita, l’idea che il potere si trasmetta ai figli, l’idea che il potere non sia sottoposto a regole. Questa è una regione che è peggiorata nel campo della sanità e dei trasporti – conclude Sales – quindi al di là di ciò che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Il futuro del Pd campano dopo il commissariamento, il ‘Deluchismo’ e i primi passi della nuova segreteria nazionale. Questi i temi al centro del dibattito che si è tenuto al Caffè Gambrinus diin occasione delladel“Il”. Nel salotto partenopeo si sono dati appuntamento alcuni degli autori del volume edito da Paper First. Unche racconta la Campania guidata da Vincenzo Denell’ultimo decennio. “Il Deluchismo – spiega il saggista Isaia Sales – è la degenerazione della politica, cioè l’idea che si faccia politica a vita, l’idea che il potere si trasmetta ai figli, l’idea che il potere non sia sottoposto a regole. Questa è una regione che è peggiorata nel campo della sanità e dei trasporti – conclude Sales – quindi al di là di ciò che si ...

