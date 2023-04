Ecco il nuovo proprietario | girano indiscrezioni esplosive sull' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Prendere in considerazione l'idea di vendere la propria società che milita in Premier League per comprare l', club con un valore stimato di 1 miliardo di euro. È l'idea che circola nella mente di Andrea Radrizzani,del Leeds United, secondo quanto riporta Bloomberg. Per la testata, la Aser Ventures di Radrizzani è tra gli investitori che stanno valutando un'offerta per la società nerazzurra. L'imprenditore milanese si aggiunge quindi al nome di Investcorp, fondo del Bahrein che è accostato alla cessione dell'dopo essere stato vicino a rilevare il Milan. Radrizzani-, cosa serve per mandare l'affare in porto Per poter procedere all'acquisto dell', Radrizzani dovrà prima vendere la quota di Aser agli investitori che detengono il 44% del Leeds, oltre alla franchigia di ...