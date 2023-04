Ecco il colpo di grazia al Reddito di cittadinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Il governo conferma il suo intento punitivo nei confronti dei più fragili e dei meno tutelati. Come se la povertà fosse un crimine o una colpa da espiare. Presto arriverà la riforma del Reddito di cittadinanza. Lo strumento partorito dal M5S, così come lo conosciamo, dal 2024 andrà in soffitta lasciando spazio ad una nuova misura di sostegno, riveduta e corretta in senso peggiorativo. La riforma del Reddito di cittadinanza abbasserà la soglia Isee da 9.360 a 7.200 euro tagliando fuori un terzo della platea del sussidio Il decreto sul Reddito di cittadinanza è in fase di “chiusura” e “nelle prossime settimane” approderà in Consiglio dei ministri, ha spiegato la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Le persone in difficoltà economica considerate occupabili – i cui nuclei familiari non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Il governo conferma il suo intento punitivo nei confronti dei più fragili e dei meno tutelati. Come se la povertà fosse un crimine o una colpa da espiare. Presto arriverà la riforma deldi. Lo strumento partorito dal M5S, così come lo conosciamo, dal 2024 andrà in soffitta lasciando spazio ad una nuova misura di sostegno, riveduta e corretta in senso peggiorativo. La riforma deldiabbasserà la soglia Isee da 9.360 a 7.200 euro tagliando fuori un terzo della platea del sussidio Il decreto suldiè in fase di “chiusura” e “nelle prossime settimane” approderà in Consiglio dei ministri, ha spiegato la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Le persone in difficoltà economica considerate occupabili – i cui nuclei familiari non ...

