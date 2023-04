Ecco 6 regole (chiare) per gestire l’immigrazione (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la tragedia di Cutro l’impegno della sorveglianza e del soccorso è aumentato esponenzialmente. Nulla sembra fermare chi tenta la sorte per mare, ma neppure manca l’energia dei soccorritori per evitare ulteriori tragedie. Il freno “a monte”, sui governi di provenienza, non sembra avere efficacia sull’immigrazione. I Centri di primo soccorso, come a Lampedusa, sono quasi sempre in gravissimo affanno. L’unica azione deterrente – dato per scontato il dovuto soccorso in mare – sembra essere il rimpatrio di chi non ha motivazioni cogenti per restare in Italia. Resta la necessità di una collaborazione europea per indirizzare coloro che possono restare (spesso persone fragili, donne, bambini) verso destinazioni sicure e dove possa esserci, per questi sfortunati, la possibilità di rifarsi una vita. In sintesi: il salvataggio è d’obbligo, comunque si trovino per mare in ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la tragedia di Cutro l’impegno della sorveglianza e del soccorso è aumentato esponenzialmente. Nulla sembra fermare chi tenta la sorte per mare, ma neppure manca l’energia dei soccorritori per evitare ulteriori tragedie. Il freno “a monte”, sui governi di provenienza, non sembra avere efficacia sul. I Centri di primo soccorso, come a Lampedusa, sono quasi sempre in gravissimo affanno. L’unica azione deterrente – dato per scontato il dovuto soccorso in mare – sembra essere il rimpatrio di chi non ha motivazioni cogenti per restare in Italia. Resta la necessità di una collaborazione europea per indirizzare coloro che possono restare (spesso persone fragili, donne, bambini) verso destinazioni sicure e dove possa esserci, per questi sfortunati, la possibilità di rifarsi una vita. In sintesi: il salvataggio è d’obbligo, comunque si trovino per mare in ...

