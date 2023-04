È morto Mark Sheehan, il fondatore della band The Script aveva 46 anni (Di sabato 15 aprile 2023) “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”. Così la notizia della morte di Mark Sheehan, 46 anni, comunicata sul profilo della sua band The Script, fondata proprio da Sheehan insieme al cantante Danny O’Donoghue. I The Script hanno venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo imponendosi nel 2008 con il singolo “We Cry“. Altri brani popolari della band sono, per esempio, “The Man Who Can’t Be Moved” e “Hall of Fame”. Sheehan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “L’amato marito, padre, fratello, compagno die amicooggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e lachiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”. Così la notiziamorte di, 46, comunicata sul profilosuaThe, fondata proprio dainsieme al cantante Danny O’Donoghue. I Thehanno venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo imponendosi nel 2008 con il singolo “We Cry“. Altri brani popolarisono, per esempio, “The Man Who Can’t Be Moved” e “Hall of Fame”....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : È morto Mark Sheehan degli Script - Aunty_Ila : IN CHE CAZZO DI SENSO È MORTO MARK SHEEHAN DEI THE SCRIPT CHE CAZZO MI STATE DICENDO COSA MI STATE DICENDO NON SCHE… - RadioCity_it : E' morto a soli 46 anni, dopo una breve malattia, Mark Sheehan: il chitarrista e fondatore, insieme al cantate Dann… - leggoit : È morto Mark Sheehan, addio al chitarrista e fondatore dei The Script: era papà di 3 bambini, aveva 46 anni - infoitcultura : È morto Mark Sheehan dei The Script: il musicista si è spento a 46 anni, l'annuncio della band -