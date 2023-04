È morto Mark Sheehan dei The Script: il musicista si è spento a 46 anni (Di sabato 15 aprile 2023) È morto dopo una breve malattia il chitarrista e fondatore della band indie-rock irlandese The Script, Mark Sheehan. Il musicista aveva 46 anni. La sua morte è stata annunciata sui profili social del gruppo. Insieme al cantate Danny O’Donoghue, aveva fatto nascere la band irlandese dei The Script. La notizia della sua morte è stata data lungo la giornata di venerdì 14 aprile dagli altri membri del gruppo. “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia”, si legge sul profilo Twitter del gruppo. “La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”. Il successo della band arriva con il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Èdopo una breve malattia il chitarrista e fondatore della band indie-rock irlandese The. Ilaveva 46. La sua morte è stata annunciata sui profili social del gruppo. Insieme al cantate Danny O’Donoghue, aveva fatto nascere la band irlandese dei The. La notizia della sua morte è stata data lungo la giornata di venerdì 14 aprile dagli altri membri del gruppo. “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amicooggi all’ospedale dopo una breve malattia”, si legge sul profilo Twitter del gruppo. “La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”. Il successo della band arriva con il primo ...

