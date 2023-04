È morto Mark Sheehan | chitarrista e fondatore della band irlandese The Script | aveva 46 anni

(Di sabato 15 aprile 2023) Lutto nel mondomusica.e co-pop rock irlandese The, èall’età di 46. La notizia è stata condivisa sui social del gruppo, che ha voluto rendere omaggio a un «marito, padre, fratello, compagno die amico molto amato».è deceduto – si legge nel post – «venerdì in ospedale dopo una breve malattia», di cui però non si conoscono i dettagli. «La famiglia e il gruppo chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo tragico momento», hanno aggiunto gli altri elementi– il frontman Danny O’Donoghue e il batterista Glen Power – formatasi nel 2001 a Dublino. Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : È morto Mark Sheehan, chitarrista e fondatore degli irlandesi Script: aveva 46 anni - SkyTG24 : Addio a Mark Sheehan, chitarrista degli The Script. Aveva 46 anni - andreastoolbox : È morto Mark Sheehan, chitarrista e fondatore degli Script: aveva 46 anni - Corriere della Sera #morto #È #Mark… - TweetNotizie : Addio a Mark Sheehan, chitarrista degli The Script. Aveva 46 anni - Virus1979C : RT @Corriere: È morto Mark Sheehan, chitarrista e fondatore degli irlandesi Script: aveva 46 anni -

Lutto nel mondo della musica.Sheehan , chitarrista e co - fondatore della band pop rock irlandese The Script , èall'età di 46 anni. La notizia è stata condivisa sui social del gruppo, che ha voluto rendere omaggio a ......eSandman, ogni traccia è associata al nome di un artista scomparso in omaggio alla storia di protesta, sangue e successo che hanno caratterizzato le loro vite. Di fatto "Musica dal" vuole ...A darne l'annuncio è stata la stessa band via Facebook, scrivendo: "Sheehan, amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico, èquest'oggi in ospedale dopo una breve malattia. ...

Morto Mark Sheehan, chitarrista della band The Script la Repubblica

L'artista, fondatore della band irlandese, aveva saltato il tour statunitense del 2022. È morto a seguito di una breve malattia ...Il disco è un vero e proprio concept album dove Vipra, già autore e membro del collettivo Sxrrxwland, crea una narrazione intorno a diversi temi sociali, legandoli alla memoria post – mortem di artist ...