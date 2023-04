È luna di miele tra Schifani e i siciliani: fiducia in crescita al 52%. Intercetta un consenso trasversale (Di sabato 15 aprile 2023) È luna di miele tra i siciliani e il governatore Renato Schifani. Che guadagna 10 punti percentuali dalle elezioni di settembre. Se si votasse oggi, il 52% degli elettori esprimerebbe la propria preferenza a favore di Schifani (dato che si attestava al 42% a settembre, nel giorno delle elezioni). Lo rileva un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Italpress su un campione di mille residenti nell’Isola. Noto Sondaggi, cresce la fiducia verso Schifani In particolare, il 55% degli intervistati ha fiducia nel presidente della Regione (il 37% no, mentre l’8% non sa). Un dato in crescita di due punti percentuali rispetto al mese di febbraio (53%). E ancora di più rispetto allo scorso dicembre quando la fiducia era al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Èditra ie il governatore Renato. Che guadagna 10 punti percentuali dalle elezioni di settembre. Se si votasse oggi, il 52% degli elettori esprimerebbe la propria preferenza a favore di(dato che si attestava al 42% a settembre, nel giorno delle elezioni). Lo rileva un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Italpress su un campione di mille residenti nell’Isola. Noto Sondaggi, cresce laversoIn particolare, il 55% degli intervistati hanel presidente della Regione (il 37% no, mentre l’8% non sa). Un dato indi due punti percentuali rispetto al mese di febbraio (53%). E ancora di più rispetto allo scorso dicembre quando laera al ...

