“È identica al papà” Quanto è cresciuta Luna Mari | nel nuovo video è la fotocopia di Antonino Spinalbese

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 aprile 2023) Belen Rodriguez è ormai al centro dell’attenzione mediatica, come spesso accade, da diverse settimane. Prima per svariate voci su una possibile terza gravidanza della showgirl, tornata al fianco di Stefano De Martino con il quale ha avuto il suo primo figlio Santiago. La notizia circolata è stato però subito smentita da entrambi. Adesso invece è stata la figliaMarì, nata dalla relazione con, a far intenerire tutto il web. Da martedì 11 aprile, Belen Rodriguez è positiva al Corona Virus, perciò è costretta a stare in casa in isolamento, lontana dal compagno e il loro figlio Santiago e anche dalla figlia più piccolaMarì. La conduttrice ha scoperto la sua positività proprio nei camerini de Le Iene, poco prima di entrare in studio per presentare lo show. Lei ha dichiarato: “Mi hanno ...