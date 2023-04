È caccia alla talpa dell'Aula: chi ha inguaiato Gualtieri, ci sono i video (Di sabato 15 aprile 2023) «Era un tresette e non scopa». Precisa il sindaco Roberto Gualieri all'indomani della pubblicazione di un breve video sul sito del quotidiano web «affari italiani» che ritrae il primo cittadino impegnato in Aula Giulio Cesare a giocare con il cellulare durante l'intervento dei consiglieri. Quattro secondi "catturati" nella seduta del 2 febbraio sulla delicatissima situazione della Multiservizi, in cui si ipotizzava il licenziamento di 800 operatori. Registrati e diffusi tuttavia solo giovedì quando in Assembela capitolina si svolgeva il Consiglio straordinario su Ama e rifiuti. E se il primo cittadino si è giustificato solo nella serata di ieri sostenendo che «era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Salvini ai cantieri della metropolitana. Poi ho ascoltato due ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) «Era un tresette e non scopa». Precisa il sindaco Roberto Gualieri all'indomania pubblicazione di un brevesul sito del quotidiano web «affari italiani» che ritrae il primo cittadino impegnato inGiulio Cesare a giocare con il cellulare durante l'intervento dei consiglieri. Quattro secondi "catturati" nella seduta del 2 febbraio sulla delicatissima situazionea Multiservizi, in cui si ipotizzava il licenziamento di 800 operatori. Registrati e diffusi tuttavia solo giovedì quando in Assembela capitolina si svolgeva il Consiglio straordinario su Ama e rifiuti. E se il primo cittadino si è giustificato solo nella serata di ieri sostenendo che «era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Salvini ai cantieria metropolitana. Poi ho ascoltato due ...

