Dybala | nessuna lesione solo affaticamento

(Di sabato 15 aprile 2023) AS ROMA CALCIO NEWS –è uscito al 28? del primo tempo contro il Feyenoord dopo aver accusato un fastidio all’adduttore destro. In un primo momento si è temuto per unache avrebbe potuto compromettere la sua stagione, ma fortunatamente gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno escluso questa ipotesi. Si trattadi unmuscolare che lo costringerà a saltare la partita di domani contro l’Udinese, ma che potrebbe consentirgli di recuperare in tempo per il ritorno contro il Feyenoord, giovedì 20 aprile. Si tratta di una buona notizia per la Roma e per il suo allenatore José Mourinho, che considerauno dei suoi punti di forza. La Roma si augura di poter contare su di lui il prima possibile, soprattutto in vista della sfida decisiva con il ...

Come già accaduto in occasione della gara d'andata con la Real Sociedad,punta a tornare titolare a sette giorni da un lieve problema muscolare (in quell'occasione era reduce da un ...Difficile ipotizzare il suo ritorno in campo nel match contro l' Udinese , maproverà quantomeno ad esserci per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì prossimo. ...... 1 + No Gol La Roma ha vinto otto gare nel 2023 in A tenendo la porta involata,squadra ... I marcatori Cone Abraham out, chance dal 1' per El Shaarawy. Potrebbe tornare a segnare ...

L'argentino ha riportato soltanto un affaticamento all’adduttore destro. Nessun esame invece per Tammy Abraham: la sua presenza contro gli olandesi rimane in dubbio ..."Mi aspetto una Roma carica, Mourinho e' un maestro in questo e lo ammiro: e' capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma e' ...