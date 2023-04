Due ex concorrenti di “Matrimonio a Prima Vista” hanno avuto una figlia: si chiama Aurora (Di sabato 15 aprile 2023) Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori. La coppia nata nella sesta edizione del programma Matrimonio A Prima Vista, ha condiviso la gioia più grande sui social, con una foto che li ritrae in ospedale con la figlia appena nata, Aurora. I due ragazzi romani che, dopo aver portato al termine l’esperimento di Real Time, sono convolati ufficialmente a nozze accogliendo, da poche ore, la loro Prima figlia: Aurora. “Sei uguale a tuo padre”, ha scherzato la neo mamma su Instagram, dove ha condiviso la Prima foto della piccola. “Benvenuta Aurora, 3440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto e, ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo”, ha continuato ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori. La coppia nata nella sesta edizione del programma, ha condiviso la gioia più grande sui social, con una foto che li ritrae in ospedale con laappena nata,. I due ragazzi romani che, dopo aver portato al termine l’esperimento di Real Time, sono convolati ufficialmente a nozze accogliendo, da poche ore, la loro. “Sei uguale a tuo padre”, ha scherzato la neo mamma su Instagram, dove ha condiviso lafoto della piccola. “Benvenuta, 3440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto e, ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo”, ha continuato ...

