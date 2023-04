Droga ad Ardea, due arresti in poche ore: in manette un 33enne e un 57enne (Di sabato 15 aprile 2023) Due arresti in meno di 24 ore, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è il risultato in una operazione messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio. A finire in manette sono stati un 33enne straniero e un 52enne italiano. I Carabinieri assistono alla consegna della Droga Nel primo caso, i militari, durante un servizio finalizzato al contrasto di questa tipologia di reati, hanno notato l’uomo scambiare dei piccoli involucri con un’altra persona nei pressi di via delle pinete, località Tor San Lorenzo. A seguito di perquisizione personale, il 33enne è stato trovato in possesso di: 9 involucri di cocaina del peso complessivo di 3,7 grammi; 4 dosi di hashish del peso complessivo di 10,9 grammi; un bilancino di precisione; due rotoli di cellophane e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Duein meno di 24 ore, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è il risultato in una operazione messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio. A finire insono stati unstraniero e un 52enne italiano. I Carabinieri assistono alla consegna dellaNel primo caso, i militari, durante un servizio finalizzato al contrasto di questa tipologia di reati, hanno notato l’uomo scambiare dei piccoli involucri con un’altra persona nei pressi di via delle pinete, località Tor San Lorenzo. A seguito di perquisizione personale, ilè stato trovato in possesso di: 9 involucri di cocaina del peso complessivo di 3,7 grammi; 4 dosi di hashish del peso complessivo di 10,9 grammi; un bilancino di precisione; due rotoli di cellophane e ...

