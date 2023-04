“Dovete sapere una cosa su Amici”. Andreas Muller drastico sul programma di Maria De Filippi (Di sabato 15 aprile 2023) Amici 22 si appresta ad affrontare una nuova puntata del serale, ma a poche ore dalla messa in onda è intervenuto Andreas Muller che ha sferrato un attacco ben preciso. Ha deciso di concedersi alle domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram ed inevitabilmente c’è stato un quesito sul talent show di Maria De Filippi. E le sue parole sono state viste come una vera e propria bordata nei confronti del programma. E c’è una motivazione particolare che ha fatto indispettire il compagno di Veronica Peparini. Intanto, prima di dirvi cosa ha detto su Amici 22 Andreas Muller, si è saputo in anticipo chi verrà eliminato nella quinta puntata. L’esclusione è uscita da due nomi, ovvero Federica Andreani e Ramon Agnelli. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023)22 si appresta ad affrontare una nuova puntata del serale, ma a poche ore dalla messa in onda è intervenutoche ha sferrato un attacco ben preciso. Ha deciso di concedersi alle domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram ed inevitabilmente c’è stato un quesito sul talent show diDe. E le sue parole sono state viste come una vera e propria bordata nei confronti del. E c’è una motivazione particolare che ha fatto indispettire il compagno di Veronica Peparini. Intanto, prima di dirviha detto su22, si è saputo in anticipo chi verrà eliminato nella quinta puntata. L’esclusione è uscita da due nomi, ovvero Federica Andreani e Ramon Agnelli. La ...

