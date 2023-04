Dopo la grande siccità arriva la grandine. Si rischiano danni per milioni di euro (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - danni per milioni di euro sono stati provocati nelle campagne dall'ultima ondata di maltempo che con violenti temporali, trombe d'aria e grandine, si è abbattuta a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola, dalla Lombardia al Veneto, dalla Liguria all'Emilia fino al Lazio nella Capitale e oltre. E' l'analisi della Coldiretti Dopo l'allerta meteo in 7 regioni con maltempo, freddo e persino il ritorno della neve. Nelle aziende agricole colpite si registrano pesanti danni alle coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta (albicocche, pere, mele, pesche, kiwi e fragole) e ortaggi dalle zucchine alle fave, dagli asparagi ai carciofi ma anche a vigneti ed oliveti. La caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI -perdisono stati provocati nelle campagne dall'ultima ondata di maltempo che con violenti temporali, trombe d'aria e, si è abbattuta a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola, dalla Lombardia al Veneto, dalla Liguria all'Emilia fino al Lazio nella Capitale e oltre. E' l'analisi della Coldirettil'allerta meteo in 7 regioni con maltempo, freddo e persino il ritorno della neve. Nelle aziende agricole colpite si registrano pesantialle coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta (albicocche, pere, mele, pesche, kiwi e fragole) e ortaggi dalle zucchine alle fave, dagli asparagi ai carciofi ma anche a vigneti ed oliveti. La caduta dellanelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - gippu1 : #SpeziaLazio Marcos Antonio è il secondo marcatore della storia della Lazio a chiamarsi come un grande protagonista… - WeAreTennisITA : SINNER SALE AL NUMERO 8???? Rune non ha difeso i punti del Challenger di Sanremo 2022 e così Jannik lo scavalca in c… - sulsitodisimone : Dopo la grande siccità arriva la grandine. Si rischiano danni per milioni di euro - Mirkomilan84 : @sommarugaalaura Il più grande spettacolo dopo il big bang -