Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la vita insieme dopo il Grande Fratello Vip (Di sabato 15 aprile 2023) Donnamaria e Antonella Fiordelisi non si staccano un attimo l’uno dall’altra: i due, dopo il GF Vip 7, sono affiatatissimi Li abbiamo visti innamorarsi dentro la casa di Cinecittà al Grande Fratello Vip 7. Hanno litigato tenendosi il broncio, hanno fatto la pace, movimentando le dinamiche del gioco. Loro sono Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due protagonisti indiscussi dell’edizione da poco conclusa del Grande Fratello Vip 7. Sono entrati in gioco da subito: era il mese di settembre e a distanza di un mese si sono fidanzati. Gelosie, liti e momenti di passione li hanno visti protagonisti dentro la casa di Cinecittà. Sono rimasti in gioco quasi sino alla fine, ma per loro due nessun posto in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023)non si staccano un attimo l’uno dall’altra: i due,il GF Vip 7, sono affiatatissimi Li abbiamo visti innamorarsi dentro la casa di Cinecittà alVip 7. Hanno litigato tenendosi il broncio, hanno fatto la pace, movimentando le dinamiche del gioco. Loro sono Edoardo, due protagonisti indiscussi dell’edizione da poco conclusa delVip 7. Sono entrati in gioco da subito: era il mese di settembre e a distanza di un mese si sono fidanzati. Gelosie, liti e momenti di passione li hanno visti protagonisti dentro la casa di Cinecittà. Sono rimasti in gioco quasi sino alla fine, ma per loro due nessun posto in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - alessiarizza18_ : RT @Giulia4__: Edo:'Auguri comunque' Anto:'Per cosa?' Edo:'per i due mesi??' ANTONELLA RADIOLISI IN ERROR, SENZA PAROLE ?? EFFETTO DONNAMAR… - 361_magazine : Donnamaria e Antonella Fiordelisi non si staccano un attimo l'uno dall'altra: i due, dopo il GF Vip 7, sono affiata… - Bonniy1234 : RT @vincefrancesco: Mamma Chicca rock a Woodstock che suona ukulele come #drojette. Gioele cittadino USA. #donnalisi salviamo #Andrea Maest… - GiadaFiore9497 : RT @Unadolcestronza: Casa Donnamaria era già pronta ad accogliere Antonella #donnalisi -