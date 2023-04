Donald Trump | ' Tutti gli insegnanti devono essere armati | abolirò tutti i limiti che ha imposto Biden'

(Di sabato 15 aprile 2023) Le armi negli Stati Uniti sono un problema? Non per, ex presidente americano, che parlando alla convention della NRA, la lobby delle armi, a Indianapolis , ha detto senza mezzi termini ...

Le armi negli Stati Uniti sono un problema Non per, ex presidente americano, che parlando alla convention della NRA, la lobby delle armi, a Indianapolis , ha detto senza mezzi termini che anche a scuola ogni insegnante potrà avere un'...... l'ex segretario di Stato americano ha dichiarato che non correrà alle presidenziali del 2024 e, così, ha messo fine alle speculazioni secondo le quali avrebbe sfidato il suo ex capo. In ...... mettendo fine alle speculazioni secondo le quali avrebbe sfidato il suo ex capo. "Questo non è il mio momento", ha detto Pompeo in un'intervista a Fox News.

Le armi negli Stati Uniti sono un problema Non per Donald Trump, ex presidente americano, che parlando alla convention della NRA, la lobby delle armi, a Indianapolis, ha detto senza mezzi termini che ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Usa 2024, Biden: “Il mio piano è di ricandidarmi”. Fuori dalla corsa Mike Pompeo ...