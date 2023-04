Domenica In: ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 16 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) domenica 16 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata dell’edizione 2022/2023 di domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, ripercorreranno gli anni del mitico ‘Derby Club’ di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa, e al pianoforte si esibirà con alcuni successi come “Vincenzina e la fabbrica” e “E la vita, la vita”. Leggi anche –> Fabrizio Corona scrive una lettera per l’amico Massimo Giletti: “Non mollare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023)16 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, ripercorreranno gli anni del mitico ‘Derby Club’ di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa, e al pianoforte si esibirà con alcuni successi come “Vincenzina e la fabbrica” e “E la vita, la vita”. Leggi anche –> Fabrizio Corona scrive una lettera per l’amico Massimo Giletti: “Non mollare ...

