Domenica In, ecco gli ospiti di Mara Venier il 16 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Una puntata di Domenica In con Mara Venier, come sempre, immancabile padrona di casa, tra musica e donne quella che vedremo su Rai1. Ma vediamo nel dettaglio chi saranno gli ospiti del 31° appuntamento Domenicale dell'ammiraglia della TV di Stato. Immancabile ogni pomeriggio Domenicale della Rai, l'appuntamento con Domenica In. Per la puntata del 16 aprile – in onda nel formato consueto dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia – che vedrà la padrona di casa Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Prima un lungo spazio musicale che dalla musica-cabaret degli Anni '70-'80 a Milano, con i gradi protagonisti omaggiati o preseti in studio, arriverà ad uno dei cantanti più amati dal pubblico ...

