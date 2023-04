Documenti top-secret Pentagono | 007 Usa sapevano di altri palloni-spia

(Di sabato 15 aprile 2023) Lo rivela il Washington Post precisando che il pallonecinese che ha sorvolato gli Stati Uniti quest'anno trasportava una serie di sensori e antenne Le agenzie di intelligence statunitensi erano a conoscenza dell’esistenza di diversicinesi e non sono riuscite a chiarire fino in fondo le vere capacità tecnologiche di quello che ha sorvolato gli Stati Uniti a gennaio e febbraio. E’ quanto emerge dadi intelligence topdi cui si è venuti a conoscenza con la fuga di notizie topdelper la quale è accusato il 21enne Jack Teixeira, un membro della Massachusetts Air National Guard. Lo rivela il Washington Post, precisando che il pallonecinese che ha sorvolato gli Stati Uniti quest’anno, chiamato ...

