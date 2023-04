Docente tutor, la formazione sarà valida per l’aggiornamento, ma non sarà pagata. I requisiti di accesso (Di sabato 15 aprile 2023) Il D.M. 63 del 5 Aprile 2023 ha individuato le nuove figure dell'orientamento scolastico: il Docente tutor e l'orientatore, nuove figure professionali che contribuiranno a occuparsi in modo più specifico di alcuni alunni a partire dall'anno scolastico 2023/23 al momento solo nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) Il D.M. 63 del 5 Aprile 2023 ha individuato le nuove figure dell'orientamento scolastico: ile l'orientatore, nuove figure professionali che contribuiranno a occuparsi in modo più specifico di alcuni alunni a partire dall'anno scolastico 2023/23 al momento solo nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo .

