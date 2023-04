“Dobbiamo essere più bravi nell’indirizzare gli episodi”, le parole di Inzaghi dopo Inter-Monza (Di sabato 15 aprile 2023) Un Simone Inzaghi dispiaciuto e contrariato per l’andamento del match si è fermato ai microfoni di DAZN, parlando della partita persa contro il Monza: “A parere mio ci siamo innervositi”, esordisce il tecnico nerazzurro, “la squadra vuole una vittoria che in campionato non viene. Abbiamo concesso ripartenze e ci siamo troppo agitati, mentre una squadra matura deve rimanere in equilibrio sempre”. E poi, per la ormai assurda difficoltà di andare in gol nonostante le tante occasioni create, Inzaghi ha sottolineato come: “ci vuole più determinazione e più cattiveria, Dobbiamo essere più bravi nell’indirizzare gli episodi”. Sempre amareggiato, tiene ancora a dire: “Abbiamo rallentato il nostro percorso e questo è brutto, perché dopo Lisbona ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Un Simonedispiaciuto e contrariato per l’andamento del match si è fermato ai microfoni di DAZN, parlando della partita persa contro il: “A parere mio ci siamo innervositi”, esordisce il tecnico nerazzurro, “la squadra vuole una vittoria che in campionato non viene. Abbiamo concesso ripartenze e ci siamo troppo agitati, mentre una squadra matura deve rimanere in equilibrio sempre”. E poi, per la ormai assurda difficoltà di andare in gol nonostante le tante occasioni create,ha sottolineato come: “ci vuole più determinazione e più cattiveria,piùgli”. Sempre amareggiato, tiene ancora a dire: “Abbiamo rallentato il nostro percorso e questo è brutto, perchéLisbona ...

