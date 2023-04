Dl Cutro, Meloni: obiettivo eliminare protezione speciale (Di sabato 15 aprile 2023) "Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perchè si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade nel resto d'Europa. C'è una proposta di maggioranza nel suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "Io ho comel'eliminazione della, perchè si tratta di un'ulteriorerispetto a quello che accade nel resto d'Europa. C'è una proposta di maggioranza nel suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Meloni e l’allergia ai giornalisti. Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per la prima volta in 10… - petergomezblog : Meloni è diventata allergica alle domande dei cronisti? Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per l… - Daviderel4 : RT @pipitone87: #Meloni è diventata allergica ai giornalisti? Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per la prima volta in 1… - AlonzoPeppino : RT @petergomezblog: Meloni è diventata allergica alle domande dei cronisti? Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per la pr… - Marchet28717147 : @petergomezblog @fattoquotidiano E fa benissimo! Ricordo giornalisti più che ossequiosi con Draghi, e piuttosto ag… -

Dl Cutro, Meloni: obiettivo eliminare protezione speciale Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Addis Abeba a proposito delle modifiche introdotte al Dl Cutro sui migranti. 15 aprile 2023 Etiopia,Meloni: cooperare con l'Africa Occorre cooperare con l'Africa per una migrazione regolare,dice Meloni. E sul Decreto Cutro:"C'è una proposta di maggioranza, non ci sono divergenze. Ho come obiettivo l'eliminazione della protezione ... Nomine, balneari e migranti, Salvini va all'assalto di Meloni E anche di Meloni prima di bruciarsi l'anima con la tragedia di Cutro. La battaglia sugli emendamenti leghisti al decreto Cutro incardinato al Senato schierano ancora una volta la Lega contro ... Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti ad Addis Abeba a proposito delle modifiche introdotte al Dlsui migranti. 15 aprile 2023Occorre cooperare con l'Africa per una migrazione regolare,dice. E sul Decreto:"C'è una proposta di maggioranza, non ci sono divergenze. Ho come obiettivo l'eliminazione della protezione ...E anche diprima di bruciarsi l'anima con la tragedia di. La battaglia sugli emendamenti leghisti al decretoincardinato al Senato schierano ancora una volta la Lega contro ... Dl Cutro, Meloni: "Obiettivo è eliminare protezione speciale" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Dl Cutro, Meloni: obiettivo eliminare protezione speciale Addis Abeba, 15 apr. (askanews) - 'Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perchè si tratta di un'ulteriore ... Govt to eliminate migrant special protection - Meloni The government is aiming to eliminate special protection for asylum seekers because it is seen as a pull factor for migrants coming to Italy, Premier Giorgia Meloni said on a trip to Ethiopia Saturday ... Addis Abeba, 15 apr. (askanews) - 'Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perchè si tratta di un'ulteriore ...The government is aiming to eliminate special protection for asylum seekers because it is seen as a pull factor for migrants coming to Italy, Premier Giorgia Meloni said on a trip to Ethiopia Saturday ...