Disavventure per la rete fibra di TIM lo scorso mese, ecco il motivo (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Migliaia di clienti di TIM in tutta Italia si sono lamentati nell'ultimo mese di interruzioni e problemi tecnici che la società ha attribuito ad un malfunzionamento non previsto di un collegamento internazionale. Gli utenti dalla città nord di Milano fino al capoluogo siciliano Palermo hanno segnalato problemi, e il problema si è principalmente focalizzato sui servizi Internet di rete fissa come la fibra e l'ADSL. Un problema per chi vede partite in streaming Ci sono stati sopratutto molti tifosi di calcio che non hanno potuto vedere la partita in streaming a causa delle continue interruzioni, penalizzata sopratutto la visione della Serie A e le partite di punta della domenica. "E' stato rilevato un problema di interconnessione internazionale che impatta sul servizio a livello nazionale. Sono in corso analisi per ...

