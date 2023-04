Dirigenti scolastici, aperta la trattativa per la sottoscrizione del primo Contratto Integrativo Nazionale (Di sabato 15 aprile 2023) Si è aperta ieri 14 aprile la trattativa per la sottoscrizione del primo Contratto Integrativo Nazionale (CIN) sulla fasce retributive. Lo fa sapere l'ANP con una nota. Il Ministero ha comunicato che ci sarà un intervento normativo in un decreto-legge di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che consente per l'anno scolastico 2022/23 la proroga del meccanismo dei CIR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) Si èieri 14 aprile laper ladel(CIN) sulla fasce retributive. Lo fa sapere l'ANP con una nota. Il Ministero ha comunicato che ci sarà un intervento normativo in un decreto-legge di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che consente per l'anno scolastico 2022/23 la proroga del meccanismo dei CIR. L'articolo .

