DIRETTA – Napoli-Verona | inizia la partita

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 aprile 2023)sono pronte a scendere in campo per la 30a giornata di Serie A. Gli obiettivi di Luciano Spalletti e Marco Zaffaroni sono completamente diversi ma raggiungibili solo con la vittoria. Ilvuole i tre punti per mettere un altro tassello al puzzle Scudetto. Dall’altra parte, invece, gli scaligeri cercano i punti per accorciare la distanza dallo Spezia per la salvezza. In vista della sfida di Champions League contro il Milan di martedì sera, Luciano Spalletti ha scelto un mini turnover per evitare di rischiare alcuni degli uomin migliori. Giocherà per la prima volta da titolare nel 2023 Diego Demme in mezzo al campo e riposano anche Kvaratskhelia, Zielinski, Mario Rui e Rrahmani. In attacco ci sarà il trio leggero Lozano, Raspadori e Politano. Ecco le formazioni ufficiali di...