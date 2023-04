Diretta Napoli - Verona 0 - 0 | la traversa ferma Osimhen e Spalletti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - NapoliCM : ???? Conferenza Spalletti dopo Napoli Verona: 'Osimhen superiore agli altri, Di Lorenzo è il più forte' ???… - salvione : Diretta Spalletti in conferenza: LIVE le parole del tecnico dopo Napoli-Verona - salvione : Diretta Napoli-Verona 0-0: ora LIVE la partita di oggi - NapoliCM : ???? Prossima partita Napoli: quando gioca il Napoli? Prossimo turno ??? -

- Termina a reti inviolate l'incontro del Maradona trae Verona . Nel primo tempo succede poco, a parte un'autorete di Gaich annullata (offside di Olivera ), mentre nella ripresa Spalletti si gioca le carte Kvaratskhelia e Osimhen (tenuti a riposo ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A: La grinta di Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itInter - Monza, dove vederla in TVCome detto, dopo Bologna - Milan e- Verona, si chiude il sabato della ...Ilnon va oltre lo 0 - 0 in casa contro il Verona. Con la testa inevitabilmente al ritorno di Champions contro il Milan, non basta nemmeno il ritorno di Osimhen che è entrato al 72' e ha spaccato ...

Diretta Spalletti in conferenza: LIVE le parole del tecnico dopo Napoli-Verona Corriere dello Sport

Nell'anticipo della trentesima giornata di campionato il Napoli affronta il Verona al Maradona. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Lozano accanto a Raspadori. Gli scalogeri rispondono con un ...NAPOLI (ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche al Maradona tra Napoli e Verona: la capolista, anche complice l’ampio turnover, non riesce a scardinare la solida difesa del Verona. Rimpianto degli scalig ...