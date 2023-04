Diffidati Napoli-Verona: i partenopei a rischio squalifica in vista della Juventus (Di sabato 15 aprile 2023) Il Napoli sfida il Verona in un match incastonato tra il doppio confronto col Milan in Champions e la prossima partita di campionato contro la Juventus. C’è voglia di conquistare il prima possibile i punti validi per lo Scudetto e l’Hellas è il primo ostacolo. Il rischio è che la testa sia già rivolta alla Champions e anche ai bianconeri. Sono due i Diffidati in vista della gara contro i bianconeri: Kim (squalificato in Champions) e Osimhen (convocato, ma verso la panchina). Contro l’Hellas è invece squalificato Ndombele. Due anche i Diffidati in casa Verona (che nel prossimo turno sfiderà il Bologna): Faraoni ed Henry (infortunato). Diffidati: Kim, Osimhen SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ilsfida ilin un match incastonato tra il doppio confronto col Milan in Champions e la prossima partita di campionato contro la. C’è voglia di conquistare il prima possibile i punti validi per lo Scudetto e l’Hellas è il primo ostacolo. Ilè che la testa sia già rivolta alla Champions e anche ai bianconeri. Sono due iingara contro i bianconeri: Kim (to in Champions) e Osimhen (convocato, ma verso la panchina). Contro l’Hellas è inveceto Ndombele. Due anche iin casa(che nel prossimo turno sfiderà il Bologna): Faraoni ed Henry (infortunato).: Kim, Osimhen SportFace.

