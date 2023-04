Diffidati Inter-Monza: i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Empoli (Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter ospita il Monza a San Siro prima di soffermarsi sulla Champions League contro il Benfica. Nel prossimo turno di campionato, i nerazzurri di Simone Inzaghi faranno visita all’Empoli in occasione della trentunesima giornata di Serie A. Sono due i Diffidati dell’Inter in vista del prossimo turno: Acerbi e Dumfries. Un solo diffidato invece in casa Monza, che nella prossima giornata dovrà avere a che fare con la Fiorentina: si tratta di Josè Machin. Diffidati Inter: Dumfries, Acerbi SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) L’ospita ila San Siro prima di soffermarsi sulla Champions League contro il Benfica. Nel prossimo turno di campionato, idi Simone Inzaghi faranno visita all’Empoli in occasione della trentunesima giornata di Serie A. Sono due idell’indel prossimo turno: Acerbi e Dumfries. Un solo diffidato invece in casa, che nella prossima giornata dovrà avere a che fare con la Fiorentina: si tratta di Josè Machin.: Dumfries, Acerbi SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Serie A 2022-2023, 30ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - RadioRossonera : Sono 5 i diffidati del #Milan per il ritorno contro il #Napoli ?? Cosa rischiano i rossoneri in #UCL? ?? - paoloangeloRF : Champions, i diffidati a rischio squalifica - sportface2016 : OCCHIO AL GIALLO - Tre diffidati nell'#Inter: in caso di ammonizione salterebbero il ritorno #BenficaInter… -