Di Gregorio: «Per me era una gara speciale! Galliani ci ha parlato» (Di sabato 15 aprile 2023) Michele Di Gregorio, intercettato dai microfoni di Sky Sport subito dopo Inter-Monza, ha commentato la partita di San Siro. Il portiere, ex nerazzurro, è stato grande protagonista SPECIALE ? Di Gregorio non ha dubbi: «Per noi è una vittoria bellissima, il dottor Galliani ci ha fatto un discorso bellissimo, ci ha detto di mettercela tutta. Oggi per me era una partita speciale, così è stato. C’è stata una cornice di pubblico pazzesca, ma grazie ai nostri tifosi per il supporto. Si può migliorare sempre, martedì rivedremo la partita per migliorarci singolarmente e come gruppo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Michele Di, intercettato dai microfoni di Sky Sport subito dopo Inter-Monza, ha commentato la partita di San Siro. Il portiere, ex nerazzurro, è stato grande protagonista SPECIALE ? Dinon ha dubbi: «Per noi è una vittoria bellissima, il dottorci ha fatto un discorso bellissimo, ci ha detto di mettercela tutta. Oggi per me era una partita speciale, così è stato. C’è stata una cornice di pubblico pazzesca, ma grazie ai nostri tifosi per il supporto. Si può migliorare sempre, martedì rivedremo la partita per migliorarci singolarmente e come gruppo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scumfuccflwrboy : A calcio nessuno ti regala nulla, vero. Ragion per cui Di Gregorio ha fatto una partita mostruosa, mica come Terracciano con Leao. - internewsit : Di Gregorio: «Per me era una gara speciale! Galliani ci ha parlato» - - 84Andreac : @MimmoAdinolfi Qui mi parlano di due miracoli di Di Gregorio... Io ho visto solo un tiro di Lautaro centrale, tanto… - Andreeew0999 : @pap1pap Immeritata? Di Gregorio ha fatto due parate, DUE! Non hai calciato in porta. Ma non pigliamoci per il culo - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: 81' Inserimento di Lautaro in area di rigore: tiro del Toro di prima ma centra in pieno Di Gregorio. Entra in campo anch… -