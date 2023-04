"Dentro di me, il vuoto": il pianto disperato di Alessio Cavaliere dalla Toffanin (Di sabato 15 aprile 2023) Era attesissima l'intervista di Alessio Cavaliere a Verissimo. In studio da Silvia Toffanin, nel programma in onda su Canale 5, ecco il ballerino recentemente eliminato da Amici, il format condotto da Maria De Filippi e arrivato alla fase Serale. Un'eliminazione accolta tra molte proteste del pubblico, perché in molti consideravano Cavaliere un potenziale vincitore. Ma niente da fare, anche se il ballerino napoletano potrebbe tornare ad Amici il prossimo anno in veste di ballerino del corpo insegnanti, almeno queste sono le ultime indiscrezioni. Ma a Verissimo, Cavaliere non ha voluto parlare delle polemiche per la sua eliminazione. Al contrario, ha scelto di spendersi su aspetti più privati della sua persona. In particolare, Alessio Cavaliere si è commosso parlando ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Era attesissima l'intervista dia Verissimo. In studio da Silvia, nel programma in onda su Canale 5, ecco il ballerino recentemente eliminato da Amici, il format condotto da Maria De Filippi e arrivato alla fase Serale. Un'eliminazione accolta tra molte proteste del pubblico, perché in molti consideravanoun potenziale vincitore. Ma niente da fare, anche se il ballerino napoletano potrebbe tornare ad Amici il prossimo anno in veste di ballerino del corpo insegnanti, almeno queste sono le ultime indiscrezioni. Ma a Verissimo,non ha voluto parlare delle polemiche per la sua eliminazione. Al contrario, ha scelto di spendersi su aspetti più privati della sua persona. In particolare,si è commosso parlando ...

