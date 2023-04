Del Genio | Mi auguro che stasera Osimhen non giochi

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 15 aprile 2023) Paolo Del, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante "Radio Goal", ecco le sue dichiarazioni: "Verona e Milan sono grandi rivali storiche del Napoli, non è il caso di creare avversari interni, andiamo a fare il tifo per la nostra squadra. Tutte le polemiche che ci sono tra i tifosi sono molto condizionate da alcune trasmissioni televisive che impostano tutto il loro format sulle critiche. Mi devono spiegare una cosa: se davvero ci fossero state delle palle al piede in questo Napoli, questa squadra come faceva a fare tutti questi punti?? Michenon, se il risultato è buon credo che non entrerà. Per andare in panchina significa che è guarito, potrebbe anche giocare tutta la partita ma il rischio c’è sempre. Capisco la precauzione da parte di ...