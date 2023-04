De Luca: “Napoli avrà un secondo stadio, sarà come il Maradona. Vi dico tutto” (Di sabato 15 aprile 2023) Vincenzo de Luca, annuncia importanti investimenti per lo stadio Collana del Vomero: “Faremo come per lo stadio Maradona”. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato tramite diretta Facebook che lo stadio Collana diventerà un impianto di pari importanza al San Paolo, oggi noto come stadio Maradona, grazie ad un investimento analogo. L’obiettivo è quello di consegnare ai cittadini di Napoli uno stadio completamente rinnovato. DE Luca: LO stadio COLLANA come IL Maradona Il presidente De Luca ha comunicato la fine del contenzioso sullo stadio Collana, con la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Vincenzo de, annuncia importanti investimenti per loCollana del Vomero: “Faremoper lo”. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, ha annunciato tramite diretta Facebook che loCollana diventerà un impianto di pari importanza al San Paolo, oggi noto, grazie ad un investimento analogo. L’obiettivo è quello di consegnare ai cittadini diunocompletamente rinnovato. DE: LOCOLLANAILIl presidente Deha comunicato la fine del contenzioso sulloCollana, con la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Ecco perché De Luca è un pericolo per la democrazia e il Pd non lo deve candidare”: a Napoli la presentazione del… - repubblica : Paestum, Eros a cavallo del delfino: gli scavi del tempietto che cambiano la storia della città [di Paolo De Luca] - napolipiucom : De Luca: 'Napoli avrà un secondo stadio, sarà come il Maradona. Vi dico tutto' #deLuca #napoli #StadioCollana… - ZenatiDavide : “Ecco perché De Luca è un pericolo per la democrazia e il Pd non lo deve candidare”: a Napoli la presentazione del… - rep_napoli : Paestum, Eros a cavallo del delfino: gli scavi del tempietto che cambiano la storia della città [di Paolo De Luca]… -