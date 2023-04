De Luca diretta del 14 aprile 2023 | progetti e finanziamenti

Leggi su zon

(Di sabato 15 aprile 2023) Nelladel 14il Presidente Deriepiloga tutti i più importantidestinati alla realizzazione di nuove strutture e servizi, tra cui quello della metropolitana di Salerno per il collegamento all’aeroporto Costa d’Amalfi. Sanità: al via la realizzazione di 172 case di comunità da realizzare, uno sforzo progettuale enorme in cui la Regione Campania ha profuso il suo impegno. Centinaia gli interventi da realizzare e gare per 300 milioni di euro per quanto riguarda le strutture fisiche afferma De. Poi ci sarebbe un altro progetto per le tecnologie e le strumentazioni mediche di grande complessità. Tutte le gare saranno svolte entro il 31 dicembre 2022 e gli acquisti da fare tramite Consip. Il 50% di questi acquisti ...