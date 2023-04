De Laurentiis sotto scorta fa la foto con i capi ultras, siamo oltre il cabaret (Di sabato 15 aprile 2023) siamo oltre il cabaret e oltre i tarallucci e vino. Aurelio De Laurentiis sotto scorta si fotografa con i capi ultras e pubblica la foto su Twitter con la scritta “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Che dire, siamo alla barzelletta cosmica. Almeno le istituzioni hanno retto e hanno evitato che questa fosse scattata in Prefettura. De Laurentiis è passato in meno dieci giorni dalla linea oltranzista alla foto ricordo. Che non fosse un uomo dal baricentro politico, era cosa nota. Ma stavolta ha superato la soglia del ridicolo. Ha anche, speriamo involontariamente, coinvolto le istituzioni che si erano spinte ad ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023)ili tarallucci e vino. Aurelio Desigrafa con ie pubblica lasu Twitter con la scritta “Napolinoi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Che dire,alla barzelletta cosmica. Almeno le istituzioni hanno retto e hanno evitato che questa fosse scattata in Prefettura. Deè passato in meno dieci giorni dalla linea oltranzista allaricordo. Che non fosse un uomo dal baricentro politico, era cosa nota. Ma stavolta ha superato la soglia del ridicolo. Ha anche, speriamo involontariamente, coinvolto le istituzioni che si erano spinte ad ...

