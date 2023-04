Vai agli ultimi Twett sull'argomento... armandoluongo10 : RT @Spazio_Napoli: ULTIM’ORA – Incontro De Laurentiis – ultras Napoli: pace fatta - cronachecampane : #CalcioNapoli #delaurentiis #delaurentiisultras #maradona L'INCONTRO Pace tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Incontro tra De Laurentiis e una delegazione di tifosi, poi il tweet della pace #IoSeguoTgr @TgrRai - sportli26181512 : De Laurentiis, pace col tifo organizzato: 'Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!': De Laurentiis… - CalcioPillole : #Napoli, pace tra #DeLaurentiis e i tifosi: la FOTO diventa virale sul web. -

Un incontro di quasi due ore all'interno dello stadio Maradona per sancire la. Come si evincere dal tweet del presidente Aurelio Decon tanto di foto sorridente con tutti i capi ultras delle curve. Insomma il dialogo è ripartito e oggi contro il Verona tutto lo ...Ultimissime Calcio Napoli - Importantissimo tweet di Aurelio Dea ridosso di Napoli - Verona e in vista, soprattutto, di Napoli - Milan e della festa scudetto .Dee ultras Napoli: l'annuncio 'Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!' , scrive il presidente allegando una foto in cui posa con i capi ultras con cui si è ...Dopo la feroce contestazione in occasione di Napoli - Milan di campionato (curve in sciopero, insulti al presidente e fumogeni accesi per protesta nel finale), Deha sporto denuncia ...

De Laurentiis incontra i capi ultras del Napoli, è pace: Presidente e ... Sport Fanpage

“Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, su Twitter pubblica la foto che sancisce la pace tra il club e il ‘cuore’ del tifo partenopeo.Pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli nelle ore che precedono la partita casalinga contro il Verona in campionato e quella delicatissima ...