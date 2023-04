De Laurentiis non si pone limiti: “Vogliamo fare la…” (Di sabato 15 aprile 2023) Il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto al settimanale del ‘TG5’ sbottonandosi sul futuro della sua squadra tra Champions e campionato Attesa per il match di ritorno di Champions tra Napoli e Milan. La gara tra le due formazioni concederà ad un’italiana il pass per la semifinale. Una stagione favorevole per l’Italia, che può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 aprile 2023) Il presidente del Napoli Deè intervenuto al settimanale del ‘TG5’ sbottonandosi sul futuro della sua squadra tra Champions e campionato Attesa per il match di ritorno di Champions tra Napoli e Milan. La gara tra le due formazioni concederà ad un’italiana il pass per la semifinale. Una stagione favorevole per l’Italia, che può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

