De Laurentiis: "Non mi dispiacerebbe scrivere la storia del calcio, i napoletani meritano lo Scudetto"

Questa sera su Canale 5 andrà in onda uno speciale chiamato "Napoli è" durante il TG5. Il reportage dedicato alla cittadina azzurra esalterà luci e ombre di Napoli. Per questo servizio è intervenuto anche il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Canale 5. L'edizione odierna de Il Mattino ha svelato alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente. Di seguito le parole del presidente De Laurentiis:

Napoli e lo Scudetto

Nel mio cuore Napoli rappresenta un'apertura verso l'ipocrisia e le regole stupide: è un segno di libertà formata dalla fantasia. Basta dare un'occhiata al cinema, alle serie tv o alla musica: Napoli vive un rinascimento dove in questo momento la città è sempre protagonista. La città avrà bisogno di formare un comitato che riesca a ricevere le persone che arrivano da fuori, non mi riferisco solo ...

